51enne ferito alle gambe da colpi d’arma da fuoco

Un uomo di 51 anni è stato ferito alle gambe con colpi d’arma da fuoco nel quartiere Carbonara 2 di Bari. Non è in pericolo di vita ma è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Di Venere. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito da due individui su una bicicletta elettrica. Al momento, sembra che la pista legata alla criminalità organizzata sia esclusa. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e gli agenti della polizia di stato, tra cui la Squadra mobile e le Volanti.