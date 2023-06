Ancora allerta gialla nel pugliese

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per la Puglia centro-settentrionale, ad eccezione del Salento e dei bacini del Lato e del Lenne, a causa delle previste precipitazioni sparse che si verificheranno dalle 8:00 di lunedì 5 giugno per le successive 12 ore. Le precipitazioni sono previste sotto forma di rovesci o temporali. L’allerta gialla indica un livello di attenzione moderato e invita alla prudenza. È importante che i cittadini prestino attenzione alle condizioni meteorologiche e adottino le precauzioni necessarie durante questo periodo. La Protezione Civile rimane in allerta e monitora da vicino la situazione.

