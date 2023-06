Bari ospita il “Pulcinella Pizza Festival”: un’immersione nei sapori e nelle tradizioni culinarie napoletane

Bari si prepara ad accogliere un evento culinario di grande rilevanza, trasformandosi nella capitale della pizza e della pasticceria napoletana per quattro giorni consecutivi.

Dal 2 al 5 giugno, presso Piazzale Lorusso, si terrà il “Pulcinella Pizza Festival“, un’occasione unica per immergersi nei sapori e nei colori della tradizione culinaria partenopea.

L’organizzazione di questo straordinario evento è affidata all’Associazione Culturale “Ambasciatori del Gusto”, che ha ideato e promosso il festival con l’obiettivo di valorizzare l’arte gastronomica napoletana e diffondere la cultura e le tradizioni di Napoli nel capoluogo pugliese.

Durante il festival, Piazzale Lorusso ospiterà rinomati maestri pizzaioli e pasticcieri provenienti direttamente da Napoli, che si cimenteranno nella preparazione delle prelibatezze campane utilizzando forni tradizionali a legna.

LA PIZZA NAPOLETANA

La vera regina della manifestazione sarà, senza dubbio, la pizza napoletana, celebre in tutto il mondo per la sua impasto soffice e saporito, che verrà preparata secondo le antiche ricette partenopee. Ma non sarà solo la pizza a deliziare il palato dei visitatori.

Accanto alle pizze, sarà possibile gustare anche i dolci della rinomata pasticceria napoletana, un’autentica eccellenza riconosciuta a livello internazionale grazie all’abilità dei suoi maestri pasticcieri.

La pasticceria napoletana è un’arte a sé stante, parte integrante della storia e della tradizione della città.

LA PASTICCERIA NAPOLETANA

Ogni dolce tipico racchiude in sé i ricordi dell’infanzia, delle feste e dei momenti speciali vissuti, dalla celebre pastiera agli irresistibili struffoli, dalle sfogliatelle ricce e frolle alle golose chiacchiere, fino alla deliziosa zeppola e al classico babà.

Riconosciuta dall‘Unesco come patrimonio culturale dell’umanità, la pasticceria napoletana rappresenta un legame di identità e continuità per la comunità, tramandata di generazione in generazione e costantemente reinventata.

Il “Pulcinella Pizza Festival” rappresenta quindi un’opportunità imperdibile per i residenti e i visitatori di Bari di immergersi completamente nelle tradizioni culinarie napoletane.

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 19:00 fino a mezzanotte, garantendo un’esperienza indimenticabile all’insegna dei sapori autentici e della cultura gastronomica partenopea.