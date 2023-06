Il Foggia vola in semifinale dei play-off!

Perdeva 2-0 a Crotone e in tanti lo davano già già per spacciato. E invece il Foggia è stato capace di rimontare e passare il turno, forse in casa della squadra più pericolosa di tutti e tre i gironi. A far risplendere il sole, ci hanno pensato Frigerio e Beretta.





Ora si troverà di fronte, Il 4 e l’8 giugno, il Pescara del grande ex, Zdenek Zeman.



Finisce quindi 2-2 a Crotone, il ritorno dei quarti dei playoff del campionato di serie C.

I rossoneri avevano vinto 1-0 all’andata in casa.



Il Crotone era andato in gol, nel primo tempo, con Cernigoi e Gugliotti.



I ragazzi di Delio Rossi l’hanno impattata con Frigerio al 50′ e Beretta all’85’.

Ora la grande sfida contro il Pescara.

Tabellino

CROTONE-FOGGIA 2-2

RETI: 31’ Cernigoi (C), 45’+1 Gigliotti (C), 49’ Frigerio (F), 85’ Beretta (F).

CROTONE: Branduani; Mogos, Golemic, Gigliotti, Giron (73′ Cuomo); Petriccione, Vitale (80′ Awua), Tribuzzi (82′ Crialese); D’Ursi (79′ Kragbo), Chiricò (71′ Carraro); Cernigoi. Panchina: Dini, Lucano, Bove, Gomez, Papini, Calapai, D’Errico, Spaltro, Pannitteri. All. Zauli.

FOGGIA: Dalmasso; Kontek, Di Pasquale (46’ Rutjens), Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann (46’ Di Noia), Schenetti, Costa (90’+ 7’ Markic); Peralta, Iacoponi (71′ Beretta, 89’ Vacca). Panchina: Raccichini, Thiam, Garattoni, Capogna. All. Limone (Rossi squalificato).

ARBITRO: Di Marco di Ciampino. Assistenti: Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Alessandro Antonio Boggiani di Monza. IV: Eugenio Scarpa di Collegno

AMMONITI: Lucano, Carraro, Cernigoi, Kragbo (C); Rutjens, Di Noia (F).

ESPULSO: Al 66’ D’Errico (C) dalla panchina per proteste.