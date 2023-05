Cisternino: una città viva e creativa per l’Estate 2023. Cisternino per l’Estate 2023 cerca organizzatori di eventi, iniziative e installazioni per l’Estate 2023.

Il Segretario Generale cerca soggetti terzi (operatori economici, associazioni e privati) interessati a organizzare eventi, iniziative e installazioni a carattere aggregativo, ricreativo e culturale.

Le proposte devono essere dettagliate e complete di tutti gli adempimenti necessari

Manifestazione di interesse per la programmazione degli eventi estivi: link

Le proposte devono indicare chi propone, cosa vuole realizzare, dove e quando, quanto costa e se chiede finanziamento all’Amministrazione. Devono anche indicare la disponibilità a occuparsi di tutti gli adempimenti necessari e delle attività di comunicazione e marketing.

L’Amministrazione Comunale offrirà come contributo in natura immobili comunali, altri spazi pubblici e alcune attrezzature. Le istanze devono contenere anche la disponibilità a inviare notizie, foto e/o video per la pubblicizzazione dell’evento