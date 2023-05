Concorso per diplomati in Puglia: Comune di Gagliano del Capo. Se sei diplomato e cerchi lavoro in Puglia, potresti essere interessato al concorso per agenti di polizia locale bandito dal Comune di Gagliano del Capo, in provincia di Lecce.

Concorso per 2 posti di polizia locale a tempo indeterminato in Puglia

Il concorso mira a reclutare 2 persone da impiegare a tempo pieno e indeterminato nel Settore Polizia Locale (Area degli Istruttori).

Come candidarsi alla selezione pubblica entro il 19 giugno 2023

Per partecipare alla selezione pubblica devi presentare la domanda entro il 19 giugno 2023.

Bando completo.