Omicidio via Cugini, Libera Taranto: “Esecuzione in stile mafioso”

Libera Taranto ha espresso profonda preoccupazione per il feroce omicidio avvenuto nel centro di Taranto, in una zona densamente abitata e vicino al mercato cittadino più frequentato. L’organizzazione ha evidenziato la brutalità dell’atto e la chiara dinamica di “esecuzione” che richiama lo stile mafioso. Libera Taranto auspica che le forze dell’ordine e la magistratura facciano piena luce su questo omicidio.

Non è il primo episodio di criminalità che si verifica in città, ma l’organizzazione spera che non si apra una nuova ondata di violenza. Tuttavia, quanto accaduto conferma l’importanza di non abbassare mai la guardia contro la criminalità organizzata e la presenza illegale di armi nel territorio.

Di fronte a questa violenza, Libera Taranto sottolinea che le mafie non rappresentano solo un problema criminale, ma anche sociale e culturale, che richiede un’azione congiunta. È necessario schierarsi come cittadini responsabili e valorizzare il lavoro di resistenza svolto dalle numerose realtà del territorio che cercano di costruire un percorso di bellezza e cambiamento. È importante chiamare il male per nome e non girarsi dall’altra parte, poiché la colpa non è solo di chi commette il male, ma anche di chi assiste senza fare nulla per contrastarlo.

Libera Taranto invita quindi tutti a partecipare attivamente: cittadini, associazioni, forze sindacali, studenti, il mondo ecclesiastico, affinché si possa estirpare la cultura della violenza criminale che permane e si diffonde nella città. È fondamentale agire senza lasciarsi sopraffare dalla paura e lo sconforto. L’unione delle forze è cruciale per creare un ambiente sicuro e libero da queste forme di violenza.