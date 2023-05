Sport – Lega Navale Italiana sezione di Taranto premiata a Bari

La Lega Navale Italiana è stata premiata nei saloni della Fiera del Levante di Bari tra le 68 eccellenze sportive pugliesi del 2022 che si sono distinte in una delle pratiche sportive riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico.

Il premio è stato assegnato alla squadra di canottaggio femminile specialità lance a 10 remi a sedile fisso.



Tale riconoscimento è stato concesso grazie alle eccellenti prestazioni sportive di Sabina De Florio (recentemente convocata in Nazionale) Mariavittoria Gatto, Gabriela Russano, Cosima Pulpo, Adriana Di Cesare, Domenica Crisafi, Pamela Bruno, Samantha Labile, Anna Cirillo, Marina Miceli e al timoniere Luciano Boscaino e prevede l’utilizzo del logo della Regione Puglia sulle maglie delle atlete del canottaggio della Lega Navale per la nuova stagione.

La squadra femminile, guidata dal tecnico prof. Luciano Boscaino, completata da Maria Fiore, Daniela Meli, Anna Mascia, Roseta Cavallo e Daniela Cigliola si è distinta in un anno indimenticabile.

La delegazione della LNI sezione di Taranto, presente con il presidente Flavio Musolino, il direttore sportivo Vito Mannara, la responsabile marketing Cristina Fruttidoro e la team manager-atleta Mina Pulpo, ha ricevuto il riconoscimento dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dall’Assessore allo Sport per Tutti Raffaele Piemontese.

Queste le dichiarazioni a caldo rilasciate da Flavio Musolino, presidente della LNI sez. di Taranto: “Il ringraziamento è per tutta la squadra femminile e il coach Boscaino che le ha guidate, sono felice per il premio ricevuto come Eccellenza Sportiva pugliese 2022 e il riconoscimento in denaro di diecimila euro che investiremo nelle attività sportive della nostra sezione di Taranto”.

Va segnalata la convocazione in Nazionale di Sabrina De Florio, atleta di canottaggio femminile specialità lance a 10 remi a sedile fisso, per la regata internazionale che si disputerà domenica prossima 28 maggio a Cabo de Cruz in Spagna.