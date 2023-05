Taranto – Numero verde per la sicurezza nelle scuole

Un servizio che, facendo leva su un numero verde attivo 24 su 24 ore, sarà in grado di garantire non solo un pronto intervento, ma anche specifiche attività di vigilanza, controllo, manutenzione preventiva, predittiva e di emergenza che interesseranno tutti gli edifici di competenza provinciale.

I contenuti di questa importante iniziativa sono stati illustrati, in occasione della conferenza stampa tenuta nella giornata odierna nella Sala di Presidenza al 4° piano del Palazzo del Governo, dal presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, e dal dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dell’Ente, Pantaleo De Finis, i quali nel sottolineare il carattere innovativo dell’appalto hanno inteso rappresentare l’impegno dell’Ente teso continuamente ad individuare e a porre in atto soluzioni di carattere strutturale, capaci di affrontare le criticità riguardanti l’edilizia scolastica.

Come evidenziato dal presidente Melucci nel corso del suo intervento, l’istituzione del numero verde 800384999 e l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica (segnalazioni.provinciataranto@gmail.com), a cui i diretti interessati potranno far riferimento qualora se ne dovesse presentare la necessità, sono le prime risposte alle esigenze indicate dai dirigenti degli Istituti scolastici che hanno le proprie sedi in edifici che fanno parte del patrimonio provinciale.



Il servizio (per la cui esecuzione l’Ente ha stanziato un importo pari ad euro un milione e 150mila euro) sarà svolto da una ditta tarantina che, in base al capitolato d’appalto, dovrà occuparsi della vigilanza, del controllo e della pronta messa in sicurezza degli immobili di proprietà e gestione della Provincia di Taranto; dell’esecuzione, tempestiva e a regola d’arte, di tutte le attività di manutenzione disciplinate dal capitolato speciale d’appalto e delle opere di manutenzione straordinaria che venissero ordinate dalla Provincia;

infine, dei report contabili giornalieri dei lavori eseguiti, organizzati secondo le indicazioni della Direzione Lavori, in modo da consentire alla stessa la corretta e corrente verifica di ogni singola esecuzione e la conoscenza analitica di tutte le attività. La ditta incaricata del servizio (che durerà un anno e potrà essere rinnovato) sarà sempre operativa e si avvarrà di un software per la profilazione delle richieste di intervento.

“L’Amministrazione che presiedo– ha dichiarato il presidente Melucci- ha sempre considerato una sua priorità garantire lo svolgimento delle attività scolastiche nelle migliori condizioni possibili all’interno di sedi decorose, sicure e funzionali. Il servizio presentato quest’oggi è il frutto degli incontri tenuti nei mesi scorsi con i dirigenti scolastici e delle riunioni con i tecnici del Settore Edilizia e Patrimonio dell’Ente.



Si è trattato di vertici in cui sono state gettate le basi per predisporre un piano operativo che prevede tre livelli di ingaggio. Il primo dà la possibilità ai dirigenti scolastici di agire direttamente per riparazioni di lieve entità che, se autorizzate dall’Ente, verranno rimborsate.

Il secondo è proprio quello rappresentato dall’istituzione del servizio di vigilanza, controllo, manutenzione e messa in sicurezza degli immobili. Il terzo riguarda interventi di manutenzione straordinaria per i quali si farà leva su fondi di bilancio e risorse a valere sul PNRR per un importo complessivo di circa 35 milioni di euro.

Desidero evidenziare che tenere a norma gli edifici, e ricordo che la Provincia esercita la sua competenza su una novantina di immobili, è importante soprattutto per la sicurezza dell’utenza, ma anche per adeguarsi alle rigide normative europee e poter partecipare ad eventuali bandi.

A tal proposito, sembra opportuno evidenziare che si sta provvedendo al rinnovo dei certificati di staticità degli stabili e che è in corso la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, periodica e preventiva degli impianti antincendio presenti negli immobili dell’Ente.

Si tratta di attività che sono state rese possibili grazie al lavoro sinergico che ha visto impegnati l’Amministrazione ed i tecnici del Settore Edilizia e Patrimonio, ai quali va il mio ringraziamento.”