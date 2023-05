Partiti i lavori di riqualificazione delle vie di San Giorgio Ionico

I lavori per migliorare la viabilità del comune di San Giorgio Ionico procedono spediti grazie alla determinazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici, l’Avvocato Andrea Tripaldi. Il piano di riqualificazione, che prevede anche interventi nelle prossime settimane, mira a potenziare l’infrastruttura stradale dell’intera area.

La Giunta Comunale ha recentemente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e l’atto di indirizzo per l’adesione al bando Avviso Pubblico della Regione Puglia, che si concentra sull’ammodernamento delle strade rurali esistenti. Sono stati presentati tre progetti che riguardano le strade in località Pozzello, Corte Palazzi e via San Giovanni (via Fellini). Queste arterie, attualmente in uno stato di degrado, richiedono urgenti interventi per garantire una percorribilità sicura.

Il finanziamento complessivo destinato a questi lavori ammonta a 750.000 euro. Nonostante l’esito della richiesta di finanziamento non sia ancora noto, l’Amministrazione Comunale si impegna comunque a riqualificare queste importanti arterie che rappresentano una via cruciale per gli agricoltori e i cittadini che le utilizzano quotidianamente, al di fuori del centro abitato.

Il principale obiettivo di questi lavori è migliorare la qualità della vita dei residenti di San Giorgio Ionico, fornendo un’infrastruttura stradale sicura ed efficiente. Inoltre, tali interventi contribuiranno a stimolare lo sviluppo economico, facilitando il trasporto delle merci agricole e agevolando la mobilità dei cittadini.

L’Assessore Tripaldi ha espresso la sua soddisfazione per l’approvazione dei progetti e ha dichiarato: “La riqualificazione delle vie del nostro comune è una priorità per l’Amministrazione. Sono stati presentati tre progetti che riguardano tre importanti strade rurali che sono particolarmente degradate e che necessitano di interventi urgenti per consentirne una adeguata percorribilità. In dettaglio si tratta delle strade rurali in località Pozzello, Corte Palazzi e via San Giovanni (via Fellini). Continueremo a lavorare senza sosta per ottenere i finanziamenti necessari e dare nuova vita alle nostre strade rurali, creando un ambiente più sicuro e funzionale per i nostri cittadini e agricoltori.”

Il Comune di San Giorgio Ionico confida che la richiesta di finanziamento al bando Avviso Pubblico della Regione Puglia venga accolta positivamente, permettendo così di avviare al più presto i lavori di riqualificazione delle strade rurali menzionate.