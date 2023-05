Aveva creato in casa una serra di cannabis indiana

Durante una serie di servizi sul territorio finalizzati al contrasto dei reati legati agli stupefacenti, i Carabinieri del NOR della Compagnia di Castellaneta, supportati dalle Stazioni di Laterza e Marina di Ginosa, hanno denunciato un giovane residente del posto per il possesso di una notevole quantità di marijuana e attrezzature per la coltivazione e l’essiccazione della droga.

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del 28enne, durante la quale hanno scoperto una piccola serra artigianale contenente 6 vasi con piantine di “Cannabis Indica”. Inoltre, sono state trovate 3 buste in cellophane contenenti oltre 200 grammi di foglie di marijuana, 3 ventilatori, 1 termostato con pannello riflettente, un alimentatore elettrico e tubi di alluminio.

Tutto il materiale sequestrato insieme alla droga è stato consegnato al Laboratorio di Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto per ulteriori accertamenti. Il giovane, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica.

Questa operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel contrastare il traffico e l’uso di sostanze stupefacenti nel territorio. La scoperta e il sequestro di questa serra domestica rappresentano un importante passo avanti nella lotta contro il fenomeno della coltivazione e del commercio illecito di droghe, contribuendo a garantire la sicurezza e il benessere della comunità locale.