Monopoli: controlli a tappeto con i telelaser per la sicurezza stradale in estate. Con l’arrivo dell’estate, Monopoli si prepara ad accogliere bagnanti e turisti che affolleranno il suo litorale sud-est. Per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, la polizia locale del comune barese ha avviato una serie di controlli con i telelaser. Questi strumenti permettono di rilevare la velocità dei veicoli e di sanzionare immediatamente chi supera il limite consentito (50 chilometri orari). In alcuni casi, i trasgressori potranno anche vedersi sospesa o ritirata la patente di guida sul posto.

I controlli non saranno limitati a poche strade, ma si estenderanno a tutto il territorio comunale, dal centro alle periferie. Per avvisare i conducenti, sono state installate delle segnaletiche luminose che mostrano la velocità del veicolo in transito e invitano a moderare l’andatura.

Il comandante della polizia locale, Saverio Petroni, ha reso noto il calendario della sperimentazione dei telelaser, che inizierà questa settimana e coinvolgerà tre strade ad alto scorrimento: via Procaccia, contrada Lamandia e via Lepanto.

La sperimentazione avverrà tra mercoledì 25 e domenica 28 maggio, con la presenza degli agenti.