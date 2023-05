Martina Franca: la città dove i numeri civici non bastano mai. Martina Franca, la nuova numerazione civica è un successo. Finalmente i cittadini del centro storico possono godere del privilegio di avere due o tre numeri sul portone di casa. Così possono scegliere quello che preferiscono o quello che fa più comodo al postino. I Servizio anzidetto è frutto di indirizzo programmatico dell’ Amministrazione Comunale, assunto con Deliberadi Consiglio Comunale n. 39 del 19.03.2018, cui ha fatto seguito ‘intera procedura amministrativa, a curelall’ Ufficio Toponomastica incardinato nel lI Settore, conclusasi con affidamento alla ditta aggiudicataria con attcdi Determina Dirigenziale n. 565 del 25/07/2019.

Non importa se i numeri sono identici o discordanti, l’importante è averne tanti. La numerazione civica è stata assegnata dal comune con criteri rigorosi e scientifici, non basati sul lancio di una monetina. Il comune ha pensato a tutto, tranne che a rimuovere i vecchi numeri civici. Ma poco importa, tanto sono solo dei pezzi di metallo o marmetti che non danno fastidio a nessuno. Se per caso qualcuno si sentisse disturbato dalla presenza dei vecchi numeri civici, può sempre chiedere al comune di rimuoverli. Forse basta compilare qualche un modulo in triplice copia, allegare una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale, pagare qualche tassa, qualche marca da bollo e attendere la risposta entro giorni. Semplice, no?

Martina Franca una città dove la numerazione civica è un’arte e non una scienza.