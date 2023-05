Donazione sangue con Brigata Pinerolo, Avis e Lilt Il sangue non si fabbrica, l’unico modo per reperirlo è attraverso le donazioni periodiche, ed è per questo che l’iniziativa “Vinci due volte”, in programma il 24 e 25 maggio e promossa da Avis Bari, Brigata Pinerolo e Lilt Associazione metropolitana di Bari, è attiva nella campagna di sensibilizzazione e promozione della cultura della donazione.

Donare il sangue è un’azione di solidarietà che implica pochi minuti del proprio tempo, ma che può contribuire a salvare fino a tre vite umane, poiché il sangue prelevato viene separato in tre componenti (globuli rossi, piastrine e plasma) che possono essere usare utilizzati per tre diversi pazienti.

Donazione sangue con Brigata Pinerolo, Avis e Lilt

La “maratona del dono” inizierà giovedì 25 a partire dalle ore 8.30 e, contemporaneamente, chi vorrà potrà sottoporsi a visite dermatologiche e nefrologiche con gli specialisti della Lilt.

L’iniziativa vedrà piazza Libertà trasformarsi in un villaggio che ospiterà diverse attività, tra cui interventi musicali, attività ludico-creative per i bambini e un corso gratuito di primo soccorso pediatrico e sicurezza in auto.

“Mi auguro – ha dichiarato il il presidente di Avis comunale Bari Nicola Iacobbe – che alla fine della giornata avremo raccolto tante sacche che serviranno a sopperire alla storica carenza che si registra puntualmente con l’arrivo dell’estate. La generosità di chi già dona non basta più“.

Assessore allo sport Pietro Petruzzelli: “L’amministrazione comunale ha voluto accogliervi qui perché, anche noi, quotidianamente cerchiamo di mettere al centro della nostra azione la tutela della salute. L’appello che sento di rivolgere a tutti i baresi è quello di partecipare a questo appuntamento dimostrando di essere parte di una comunità solidale e attenta alla prevenzione“.