Foggia, al via il concorso gastronomico sui grani antichi L’eccellenza cerealicola pugliese al centro di un evento, in grado di unire cultura, tradizione e gastronomia. Il concorso, promosso dall’istituto alberghiero Bonghi di Lucera, in provincia di Foggia, mira a valorizzare questa risorsa gastronomica attraverso un progetto culturale che prevede varie attività e azioni e favorisce il confronto con i prodotti artigianali pugliesi, in occasione della settimana della biodiversità.

Gli studenti si sono messi ai fornelli con l’obiettivo di preparare un piatto a tema libero, freddo o caldo, innovativo o tradizionale, con uno o più prodotti scelti tra i cereali e le leguminose a rischio di erosione genetica.

A vincere la prima manche del concorso è stata la preparazione ‘Praline di fave al cioccolato su cartellate di ceci e salsa di lenticchie rosse’.

L’iniziativa è promossa dal dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell’Università di Bari e dal CNR, con l’adesione di numerose aziende.

Il focus è proprio sui cereali antichi e le leguminose da granella, tra cui il cece nero della Murgia carsica, la lenticchia di Altamura, la fava di Locorotondo, la cicerchia, la birra aromatizzata alla lenticchia. Tutti ingredienti che gli studenti possono rielaborare nei loro piatti giudicati da una giuria composta da professionisti e da alcuni iscritti all’associazione dei consumatori.

La prossima tappa, il 25 maggio, coinvolgerà l’istituto Consoli di Castellana Grotte (Bari). Il concorso proseguirà poi in autunno con gli altri appuntamenti. I vincitori potranno beneficiare dell’azzeramento del contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa (contributo volontario) per l’anno scolastico 2023-2024.