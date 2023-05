La Sidea Group Fasano è campione d’Italia per la quarta volta. Dopo quelle del 2014, 2016 e del 2018, la formazione pugliese conquista lo Scudetto, battendo in una entusiasmante gara-3 di finale la Raimond Sassari con il punteggio di 35-32. La Fasano della pallamano, in una serata animata da un pubblico biancoazzurro straordinario, ritrova dunque il tricolore a distanza di cinque anni dall’ultima volta, regalando alla Puglia il suo 14esimo campionato degli ultimi 20 anni.

La squadra biancazzurra ha sconfitto Sassari con un punteggio di 35-32 in gara 3, conquistando così il quarto tricolore della sua storia. La squadra guidata dall'allenatore Fovio, che ha vinto lo scudetto al suo primo anno di carriera, ha ribaltato la serie contro i sardi dopo aver perso gara-1. Le ali della formazione biancazzurra sono state decisive: Pugliese ha segnato 10 reti e Cantore 9, rendendo vani tutti i tentativi di rimonta della squadra ospite.

La partita è stata molto combattuta fin dall’inizio. Fasano ha preso subito il comando del gioco, ma Sassari non si è arresa e ha continuato a lottare per rimanere in partita. Pugliese e Cantore hanno segnato una serie di reti decisive che hanno permesso alla loro squadra di allungare il vantaggio.Sassari ha provato a reagire e a rimontare, ma ogni tentativo è stato vanificato dalle ottime prestazioni dei giocatori di Fasano. Alla fine, la squadra biancazzurra ha vinto con un punteggio di 35-32 e si è cucita sul petto il quarto tricolore della sua storia.

Questa vittoria rappresenta un grande successo per la squadra di Fovio, che ha dimostrato di essere una delle migliori formazioni del campionato italiano. Il tecnico ha saputo guidare i suoi giocatori verso la conquista dello scudetto al suo primo anno da allenatore, dimostrando grande capacità e competenza.

I tifosi di Fasano possono essere orgogliosi della loro squadra, che ha dimostrato grande determinazione e spirito di sacrificio durante tutta la stagione. Ora possono festeggiare questo grande successo e guardare con fiducia al futuro.