Ma che bella e ordinata Taranto con tanti visitatori!

Un sabato da incorniciare per Taranto e i suoi luoghi da visitare.

Questa mattina, complice la presenza in porto della nave da crociera Azura della P&O Cruises, la città era piena di visitatori.

Ordinata come non mai, vi erano anche i vigili che vegliavano sugli automobilisti, per permettere che l’invasione avesse un ottimo riscontro.

E così è stato: bastava vedere i volti sorridenti degli ospiti che hanno più volte ringraziato i tarantini con gesti d’affetto.

Bene così. Questa è la strada giusta.