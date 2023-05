Lecce – Blitz della Polizia Stradale su officine irregolari. La Polizia Stradale di Lecce e Maglie ha scoperto due officine abusive a Collepasso (LE) e ha multato i responsabili e i clienti per un totale di 15.000 euro. Le due attività di autoriparazione erano svolte da due fratelli in un immobile prestato dal proprietario, senza le necessarie autorizzazioni. Gli agenti hanno trovato 35 veicoli in riparazione e due meccanici al lavoro. Hanno sequestrato le attrezzature presenti nelle officine in attesa della confisca.

L’operazione rientra nei controlli per verificare la regolarità delle imprese di autoriparazione, che sono quelle che sostituiscono, modificano o riparano qualsiasi componente dei veicoli a motore. Queste imprese devono avere dei requisiti specifici e comunicare la loro attività agli Enti competenti.