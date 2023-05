Una tragica fatalità ha spezzato la vita di una donna a Monopoli. Una tragica fatalità ha spezzato la vita di una donna di 73 anni a Monopoli, un comune della provincia di Bari. La sera del 17 maggio, intorno alle ore 22, la donna stava camminando lungo via Sant’Anna, una strada vicina all’ospedale cittadino. Improvvisamente, una macchina l’ha colpita con violenza mentre lei si trovava sulle strisce pedonali.

Nonostante l’immediata chiamata dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano troppo gravi e le ferite riportate troppo profonde. La 73enne è spirata sul luogo dell’incidente, senza nemmeno il tempo di essere trasportata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del sinistro. Al momento non sono note le cause che hanno portato all’investimento della donna. Si ipotizza che il conducente dell’auto abbia perso il controllo del mezzo o che non abbia visto la donna in tempo per frenare.

L’incidente ha scosso la comunità di Monopoli, che si stringe attorno al dolore dei familiari della vittima. Si tratta dell’ennesimo episodio di cronaca nera che vede coinvolte persone anziane sulle strade pugliesi. Solo pochi giorni fa, infatti, un altro incidente mortale aveva coinvolto un uomo di 80 anni a Bari.