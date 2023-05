"Un nuovo capitolo nel mondo dei trasporti italiani: il Treno diretto Bari Napoli

Rivoluzione nei trasporti italiani: il lancio del servizio ferroviario diretto Bari-Napoli

Il riconoscimento di un diritto fondamentale si è manifestato attraverso la realizzazione del Treno diretto Bari Napoli, un’attesa lungamente maturata che oggi finalmente si concretizza. Questa iniziativa testimonia l’importanza di garantire un collegamento diretto tra due fulcri del Sud Italia, Bari e Napoli, evitando scali intermedii.

Le speranze sono tutte rivolte verso il completamento del progetto di alta capacità Bari-Napoli, per il quale sono state promesse assicurazioni di un avanzamento significativo entro dicembre 2024.

Il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha espressamente manifestato la sua gratitudine in merito a questa decisione durante un incontro presso il Ministero dei Trasporti. Presenti alla riunione anche il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, i rappresentanti tecnici delle Ferrovie dello Stato e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

“Una fase di sperimentazione è alle porte”, ha affermato Decaro. Questa riguarderà un servizio di Treno diretto Bari Napoli, rappresentato da una coppia di treni Intercity. I tecnici delle Ferrovie dello Stato stanno attualmente lavorando per esaminare tutte le possibili opzioni di percorso e tempistica, con l’obiettivo di presentare un piano operativo dettagliato a breve termine.

Secondo Decaro, l’introduzione di questo Treno diretto Bari Napoli rappresenta un riconoscimento significativo e un incentivo a continuare a collaborare come due capitali del Mezzogiorno che possiedono tutte le potenzialità per prosperare in termini economici, sociali e turistici.

Questo è un passo fondamentale verso il progresso, che contribuirà senza dubbio a rafforzare la connessione tra queste due importanti città, ampliando ulteriormente le opportunità di crescita.

Ora occorrono altri collegamenti ferroviari e aerei che rendano più vicina la Puglia al resto dell’Italia