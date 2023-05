Taranto è anche lei. Lara (nome di fantasia, per la sua tranquillità) è una bambina di dodici anni che vive a Taranto una città della Puglia, con la sua famiglia. È appassionata di scienza e tecnologia e sogna di diventare un’ingegnere spaziale. Ha sempre studiato molto e ha ottenuto ottimi voti a scuola.

Un giorno di maggio 2022, riceve una lettera che le cambia la vita: è stata ammessa a un prestigioso collegio internazionale in Italia che le offre una borsa di studio per frequentare il liceo scientifico. Lara è entusiasta e accetta subito l’offerta. Si prepara a partire per il suo nuovo destino, anche se sa che dovrà lasciare la sua famiglia e i suoi amici.

Taranto è anche lei

La sua famiglia è orgogliosa di lei e la sostiene in ogni modo. Il suo papà, che è un pescatore, le regala una collana con un ciondolo a forma di stella. Le dice che quella stella la guiderà sempre e che lui sarà sempre con lei, anche se lontano. La sua mamma, che è una sarta, le cucisce un abito nuovo per il suo primo giorno di scuola. Le dice che quell’abito le darà fiducia e che lei sarà sempre bella, dentro e fuori. Il suo fratellino, che ha sei anni, le disegna un razzo con i pastelli. Le dice che quel razzo la porterà fino alla luna e che lui sarà sempre il suo fan numero uno.

Lara è partita per il collegio con il cuore pieno di gratitudine e di speranza. Oggi, quasi a termine del primo anno, ha ricevuto gli elogi del rettore, ma stranamente non è felice, gli manca la citt, la famiglia gli amici. Ma lei sa che ha una grande opportunità davanti a sé e che dovrà impegnarsi al massimo per realizzare i suoi sogni. Sa anche che non è facile adattarsi a un ambiente nuovo e diverso da quello in cui è cresciuta.

Ma ogni volta che chiama i propri cari, sa anche che non è sola e che può contare sul sostegno della sua famiglia e dei suoi amici. Lara sta affrontando la sua avventura e sta scrivendo il suo futuro.

Chissà se scriverà il futuro di tutti.