Addio alla ruota panoramica: arriva il “Dinner in the sky”!

BARI – Il lungomare di Bari saluta la ruota panoramica e al suo posto a giugno arriverà una nuova attrazione: il ristorante sospeso a 50 metri d’altezza sul mare.

Dal 21 al 25 giugno arriva anche a Bari il ‘Dinner in the sky’, il ristorante sospeso sul lungomare.

Seduti su sedili e imbracature speciali che garantiscono la sicurezza e sono ospitati da chef di talento che cucinano un pasto gourmet sulla piattaforma. Il servizio di ristorazione è personalizzato e offre un’esperienza culinaria unica e memorabile.

La piattaforma, che può ospitare fino a 22 persone, è attaccata a un braccio meccanico che può essere inclinato fino a 45 gradi per offrire una vista mozzafiato della città o del paesaggio circostante.

L’esperienza è disponibile in diverse location in tutto il mondo e può anche essere prenotata per eventi speciali come matrimoni o feste aziendali.

In generale, Dinner in the Sky è considerato un’esperienza unica nel suo genere e creerà ricordi indelebili.



Tuttavia, a causa dell’alto costo e della natura unica dell’esperienza,non sarà accessibile a tutti ,essendo considerata una forma di lusso.