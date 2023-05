Screening gratuito per le patologie del fegato a Gioia del Colle. Lo screening gratuito per le patologie del fegato inizierà sabato 27 maggio 2023 a Gioia del Colle, nella sala Dedeo del Municipio. L’iniziativa è rivolta a chi ha tra i 30 e i 60 anni e vuole fare una diagnosi precoce. Per partecipare bisogna iscriversi tramite il proprio medico di base di Gioia del Colle o Sammichele di Bari. I medici dell’Ospedale “F. Miulli” faranno una visita ecografica e consiglieranno un percorso di cura se necessario. Lo screening è indicato per chi ha fattori di rischio come obesità, problemi al fegato, colesterolo alto, diabete o alcolismo.

La prima fase coinvolgerà circa 60 pazienti, scelti dai medici di base dei due comuni. Successivamente lo screening si svolgerà anche ad Acquaviva delle Fonti e Cassano Murge, le date saranno annunciate presto. Il progetto è promosso dal Lions Club di Gioia del Colle Host con il supporto dell’Ospedale “F. Miulli” e la collaborazione dei club Lions di Acquaviva delle Fonti e Cassano delle Murge.

Sono coinvolti la dott.ssa Maria Teresa Zurlo (in qualità di appartenente al club Lions di Gioia del Colle e propositrice del progetto nonché dirigente medico presso l’UOSD di Radiologia Interventistica del Miulli), il dott. Riccardo Inchingolo (direttore della UOSD di Radiologia Interventistica del Miulli), il dott. Nicola Castellaneta (responsabile della UOS di Gastroenterologia Clinica del Miulli), la dott.ssa Francesca D’Errico (dirigente medico della UOS di Endoscopia digestiva) e il dott. Riccardo Memeo (direttore UOC di Chirurgia Epatobiliare e pancreatica).



Il progetto è patrocinato dall’Università LUM e dal Comune di Gioia del Colle, con la collaborazione del Laboratorio San Luca di Gioia del Colle, della Croce Rossa Pubblica assistenza Gioiese e della società MV Line Spa.