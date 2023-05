Levante International Film Festival: Diario di viaggio online “British Columbia/Puglia”

Dopo aver portato i film pugliesi a New York, continua il lavoro di promozione del territorio e di scambio culturale con i corregionali emigrati oltreoceano.



Levante International Film Festival arriva in Canada con BritishColumbia/Puglia: attraverso lo specchio.

Un diario di viaggio in tempo reale, un racconto in diretta tra video, foto, commenti, post e incontri con i pugliesi che vivono a Vancouver. Il direttore artistico Mimmo Mongelli per tutta lasettimana in corso, sui canali social di LIFF e sul sito ufficiale, sarà il narratore di storie partite dalla Puglia e sbarcate nella provincia canadese della Columbia Britannica.

Il progetto, sostenuto dalla Regione Puglia, è finanziato ai sensi dei Piano 2021 previsto dalla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 “Interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo”.

Vancouver e la British Columbia sono un modello internazionale in merito alla qualità della vita e ai servizi al cittadino: sviluppo economico, cura dell’ambiente, produzioni culturali, salute e welfare, formazione scolastica d’eccellenza e cura per l’immigrazione. Un ruolo significativo lo hanno giocato le comunità di italiani, che da numerosi decenni si sono qui insediate.



I pugliesi, tra questi connazionali, costituiscono una rappresentanza molto significativa, con esponenti presenti nei ruoli chiave della vita delle città. Ciò ha consentito loro di appropriarsi di buone prassi nella gestione della cosa pubblica: un’esperienza che può e deve incoraggiare la terra di origine, coglierne l’aspetto innovativo, aprire il bagaglio di conoscenze e metterlo a disposizione dell’attuale terra di Puglia.

Fino a sabato prossimo, sarà a disposizione di tutti un diario di viaggio in digitale su Facebook “Levante International Film Festival”, Instagram “liffbari”, Twitter “@LiffBari” e su www.levantefilmfest.com fatto di testi, audio, fotografie, video. In questo racconto le due realtà territoriali possonospecchiarsi una nell’altra, basandosi sulla lettura che i pugliesi/canadesi fanno della nostra realtà regionale, paragonandola agli analoghi campi dei loro territori di residenza.



Evidenziare qualità e criticità di una e dell’altra parte, mostrando gli ambiti paralleli e farli commentare dainostri conterranei che vivono in Canada.

Il titolo “Attraverso lo specchio” è una citazione di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, in cui la fanciulla decide di passare attraverso il diaframma dello specchio, in cui si riflette per conoscere e confrontarsi col mondo aldilà del suo. «È lo stesso intento che si vuole raggiungere con questo progetto: conoscere e far conoscere l’altro che è altrove. Protagonisti di questo attraversamento sono i corregionali che vivono la doppia condizione di pugliesi e canadesi» commenta Mimmo Mongelli, direttore artistico di LIFF «Un intervento di cooperazione culturale finalizzata alla promozione del made in Puglia, un’azione di marketing territoriale che può essere utile anche ad attrarre investimenti esteri».