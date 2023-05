I Semi dell’Etica – Vince l’I.I.S.S. Righi di Taranto

E’ andata in scena a Roma, sabato 13 e domenica 14 maggio 2023, la fase finale della ottava edizione de “I Semi dell’Etica“, il progetto sportivo-educativo rivolto alla Scuola Secondaria di II grado, che ha visto, dopo lo svolgimento di un percorso formativo in Istituto, quattro scuole finaliste, I.I.S. “Bruno Munari” di Crema, Liceo Classico-Scientifico “XXV Aprile” di Pontedera, IESS Liceo Europeo di Reggio Emilia, I.I.S.S. “Augusto Righi” di Taranto, cimentarsi nello svolgimento di attività seminariali e sportive in una ‘due giorni’ ricca di emozioni.



L’iniziativa è stata promossa e organizzata da Mecs (Movimento per l’Etica, la Cultura e lo Sport), ACSI (Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero), Lega Pro (Lega Italiana Calcio Professionistico), Università Luiss, con la partnership istituzionale dell’ICS (Istituto per il Credito Sportivo), e la media partnership di P&Co e Veracura.

Nel corso della giornata di sabato 13, le scuole giunte a Roma si sono ritrovate presso l’aula ‘The Dome 2’ del Campus Luiss di Viale Romania 32, dove hanno partecipato ad un incontro sui temi dell’etica nello sport e della Dual Career. Presenti, in qualità di relatori, nel corso dell’attività seminariale, Paolo Del Bene (Direttore AS Luiss), Marta Zenoni (Top Atleta Luiss), Giulia Valerio (Top Atleta Luiss) e Costanza Poerio (Ambassador Luiss e atleta del Team di Nuoto AS Luiss).

Inoltre, Antonino Viti (Presidente ACSI) e Matteo Marani (Presidente Lega Pro) hanno voluto far sentire la loro vicinanza alle delegazioni degli Istituti Scolastici finalisti con due messaggi di congratulazioni e buon augurio che sono stati proiettati in aula.



Tra le attività svolte presso l’aula ‘The Dome 2’ del Campus Luiss, si segnala lo svolgimento un quiz test etico che ha visto primeggiare il Liceo “XXV Aprile” di Pontedera, con 184 punti. A seguire, gli studenti ospiti si sono cimentati in attività ludico-didattico-sportive di ‘Ice Breaking’, a cura dello staff AS Luiss e dell’Ufficio Orientamento Luiss, con la partecipazione divertita dei ragazzi presenti.

Nella giornata di domenica 14, i protagonisti della fase finale del progetto si sono sfidati in un quadrangolare di Calcio a 5, presso il campo 7 del CPO “Giulio Onesti”: al termine di una splendida finale tra gli studenti del “XXV Aprile” di Pontedera e l’I.I.S.S. “Augusto Righi” di Taranto, questi ultimi si sono laureati campioni di questa ottava edizione de ‘I Semi dell’Etica’.



Grandissimo entusiasmo e straordinaria partecipazione emotiva hanno caratterizzato la premiazione finale, che ha rappresentato anche un importante momento di riflessione circa l’importanza dello sport come veicolo di valori positivi.

Si è chiuso così un meraviglioso percorso fatto di attività didattiche e ludico-sportive, che ha preso il via all’interno degli Istituti Scolastici aderenti all’iniziativa, ciascuno dei quali è stato ‘adottato’ dalla Società calcistiche di Lega Pro della propria città. Di seguito tutte le Società calcistiche di Lega Pro aderenti all’iniziativa: A.C. Reggiana 1919, Cesena F.C., Novara F.C., Olbia Calcio 1905, Piacenza Calcio 1919, F.C. Pro Vercelli 1892, A.S.D. San Donato Tavernelle, A.C. Trento, Virtus Entella, Aurora Pro Patria 1919, U.S. Pergolettese, U.S. Città di Pontedera, Taranto F.C. 1927, Imolese Calcio 1919.

Assoluta novità per questa ottava edizione è stata l’ideazione di una Giornata ecologica ‘Plastic free’, con la raccolta di oltre 2 tonnellate di plastica all’interno dei Comuni delle scuole aderenti all’iniziativa.

A corollario delle attività svolte durante l’anno, sono stati organizzati più di 20 webinar dedicati all’orientamento per gli studenti di quarto e quinto anno, a cura dell’Ufficio Orientamento Luiss, con preziose testimonianze di giovani Ambassador AS Luiss, i quali hanno condiviso, con i loro colleghi più giovani, la loro esperienza di Dual Career all’interno del mondo universitario. Il progetto de “I Semi dell’Etica” vede concludersi così la sua ottava edizione, continuando, anno dopo anno, un percorso virtuoso verso il riconoscimento dello sport come strumento di educazione e come occasione di crescita dei giovani studenti. Piantare un seme nella coscienza dei ragazzi attraverso lo sport, significa far crescere dei cittadini ‘etici’ domani.