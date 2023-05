Kyma Mobilità: nuove fermate al Quartiere Paolo VI

«Al Quartiere Paolo VI, abbiamo prolungato su Viale della Liberazione il percorso delle linee degli autobus di Kyma Mobilità – ha annunciato il Presidente Alfredo Spalluto – andando così a raggiungere numerosi nuovi palazzi e, soprattutto, il Centro dialisi di Via Latartara, realizzando due nuove fermate con pensiline: in linea con l’Amministrazione Melucci, il nostro obiettivo è offrire ai cittadini servizi sempre migliori, prestando una particolare attenzione ai quartieri periferici e ai nostri utenti che vivono un disagio!»

Grazie al completamento dell’apertura alla viabilità di Viale della Liberazione al Quartiere Paolo VI, da lunedì 15 maggio le linee 11, 17 e 24 di Kyma Mobilità, provenienti dai capolinea Porto Mercantile e via Consiglio, prolungheranno i loro percorsi su Viale della Liberazione per poi svoltare a destra su via Latartara, percorrendola interamente, per poi riprendere il percorso originario su Viale della Liberazione.