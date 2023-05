Il rilancio della mitilicoltura di Taranto: in arrivo 7 nuovi bandi

Con sette nuovi bandi, particolarmente attesi dagli operatori, l’amministrazione Melucci rilancia le concessioni marittime destinate ai mitilicoltori che intendano operare nel secondo seno di Mar Piccolo.

Dopo un anno e mezzo di lavoro la direzione Urbanistica, responsabile per le procedure di questo tipo, ha pubblicato gli avvisi che hanno tutti scadenza 25 giugno 2023. I bandi sono disponibili all’indirizzo https://bit.ly/3MksaUR, sono aperti a tutti gli operatori del settore, anche come raggruppamento temporaneo, e le concessioni da assegnare non saranno cedibili a terzi.

«Per individuare le aree da concedere abbiamo utilizzato la maglia produttiva prevista nel nuovo “Piano delle coste” – il commento dell’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli, che ha seguito da vicino la procedura – documento che abbiamo approvato in giunta nel dicembre del 2020 e che ora è all’attenzione della Regione Puglia. Quella maglia produttiva è frutto di un processo di condivisione e partecipazione che abbiamo portato avanti con i mitilicoltori, un lavoro proficuo che sta iniziando a produrre risultati come questi nuovi bandi, che sono un’importante risposta alle istanze che provengono dal settore».