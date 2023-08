Mitilicoltura a rischio a Taranto: Comune chiede lo stato di calamità, impegno politico richiesto

Il settore della mitilicoltura a Taranto è in grave crisi, e le organizzazioni agricole e sindacali hanno posto l’attenzione sulle difficoltà che stanno mettendo a rischio la produzione e lo sviluppo di questa importante attività economica. In un incontro con la Commissione Ambiente del Comune di Taranto, il presidente Paolo Castronovi e i rappresentanti di Agci Agrital, Confcooperative, Legacoop Agroalimentare, Unci Agroalimentare, Fai Cisl, Flai CGIL e Uila Pesca hanno sottolineato la drammaticità della situazione e chiesto un impegno deciso da parte dell’amministrazione comunale.

La discussione ha affrontato una serie di criticità, tra cui l’abbandono dei progetti di bonifica del mar Piccolo, una zona cruciale per la mitilicoltura. La mancanza di azioni di bonifica ha reso difficile gestire l’aumento delle temperature, causando la morte di numerose specie di mitili. La perdita del 50% del prodotto e parte del seme ha già avuto ripercussioni sulla stagione in corso e rischia di compromettere anche quella del 2024.

Per affrontare la questione nel suo complesso, le associazioni e i sindacati hanno richiesto la convocazione di un Consiglio comunale monotematico, in modo da approfondire la situazione della mitilicoltura e valutare soluzioni concrete per la salvaguardia del comparto e delle attività lavorative collegate.

In risposta alle preoccupazioni espresse, il presidente Castronovi ha assicurato che la Commissione Ambiente seguirà attentamente l’evolversi della situazione e avvierà l’organizzazione del Consiglio monotematico. Inoltre, la Commissione Attività Produttive è stata convocata per approfondire specificamente la problematica della bonifica, elemento fondamentale per il rilancio dell’intero settore e per la ripresa del territorio di Taranto.

Nel frattempo, il Comune di Taranto ha avviato il processo per dichiarare lo stato di calamità, una mossa attesa dalle associazioni e dai sindacati che rappresenta un passo importante per ottenere supporto e attenzione alle criticità del settore.

Anche a livello politico, la questione è stata portata avanti con impegno. Una delegazione composta da parlamentari nazionali e regionali ha incontrato il ministro dell’agricoltura Lollobrigida al Ministero dell’Agricoltura per discutere delle problematiche agricole del territorio regionale, inclusa l’emergenza della mitilicoltura.

Le associazioni e i sindacati coinvolti continuano a sollecitare l’attenzione e l’impegno politico a tutti i livelli istituzionali per trovare soluzioni concrete e salvaguardare questa preziosa attività economica. La mitilicoltura rappresenta un patrimonio importante per il territorio di Taranto, e il sostegno delle istituzioni è fondamentale per garantirne la sostenibilità e lo sviluppo futuro.