Prisma Volley – Sala a Taranto

Il club Gioiella Prisma porta a Taranto un altro giovane talento azzurro per la prossima stagione, l’opposto fresco di chiamata in Nazionale Lorenzo Sala, classe 2002 per 2 metri di altezza, figlio dell’ex centrale di Modena Andrea.

È nato a Trento e cresciuto nelle giovanili di Modena Volley come schiacciatore/opposto ed ha giocato tre ottime stagioni dal 2020 in prima squadra nelle quali è stato spesso chiamato in causa da mister Andrea Giani, soprattutto al servizio e nel doppio cambio.

Convocato recentemente per la Vnl dal ct della Nazionale maggiore De Giorgi, Sala sarà uno dei quattro opposti chiamati in azzurro per l’estate 2023.