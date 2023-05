Confisca definitiva dei beni di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso a San Severo. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza stanno dando esecuzione al provvedimento di confisca definitiva dei beni, già sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale del sequestro anticipato d’urgenza.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Bari – Sezione III in funzione di Tribunale della Prevenzione e divenuto definitivo a seguito di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione.

Il soggetto ritenuto socialmente pericoloso dopo aver effettuato un’approfondita analisi della sua personalità, considerati i suoi numerosi precedenti di polizia, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio.

I beni mobili e immobili intestati al proposto ed ai suoi familiari conviventi nonché a terzi prestanome, alla luce dell’analisi dei flussi finanziari in entrata (fonti) e in uscita (impieghi), non hanno trovato giustificazione nei modesti redditi prodotti. In particolare, il personale della Divisione Polizia Anticrimine – Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Foggia e i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di San Severo stanno notificando e definitivamente confiscando alcuni immobili del soggetto di San Severo ubicati nel comune di Montesilvano (PE).