Poesia dedicata a San Cataldo dal poeta tarantino Dino Maiano (video)

A San Cataldo

Città sospesa sul mare, carezzata da scirocco,

perla preziosa, d’architetto maestoso,

di gente distratta, da facili mete,

divisa, contesa tra vili e traditori,

inganno ereditato a più generazioni,

insieme, per fede popolare a Vescovo Irlandese,

che il dieci Maggio, scalda questi tempi confusi;

Agli argini del Canale,

gente commossa al tuo passaggio in mare,

rifugio di speranza e fratellanza,

smarriti tra arpie e fumi d’altoforno,

e figli in cerca di futuro in paesi lontani;

San Cataldo, Patrono di questa città in affanno,

levia i dolori di questa comunità,

ingabbiati tra salute e lavoro,

libera spazi di prosperità e pace,

in cieli sempre azzurri,

e coscienze incallite al male.

DINO MAIANO