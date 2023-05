Croce Rossa sacrifico e abnegazione dei volontari. L’8 maggio celebra un’idea attuale, quella di Henry Dunant, e lo spirito di sacrifico e abnegazione dei nostri 14 milioni di volontari delle Società Nazionali di Croce Rossa.

Per sensibilizzare la popolazione e avvicinarla al movimento della Croce Rossa, nelle piazze della Puglia come in tutta l’Italia, sono state organizzate numerose iniziative a favore dei cittadini. Dalle simulazioni di primo soccorso (ad esempio sul come comportarsi davanti ad una situazione di emergenza prima dell’arrivo dell’ambulanza) alle campagne attive a livello nazionale ed internazionale.

Un servizio quello della Croce Rossa Italiana di grande riferimento per tutti gli Enti e le strutture che richiedono attività formative sulla salute. Sempre pronti per un supporto psicologico, telecompagnia, distribuzione di pacchi alimentari, trasporti sanitari, sportelli sociali, case protette, spesa e farmaci a domicilio, RFL, mediazione culturale, telemedicina e telesoccorso, ambulatori, assistenza sanitaria, pet e art therapy, assistenza in attività di emergenza, raccolta sangue.

Grazie a loro per il primo soccorso, l’educazione sanitaria, il diritto internazionale umanitario, l’attività verso i giovani, la protezione e difesa civile, l’attività socio-assistenziali, l’attività di inclusione sociale.

La frase celebre del fondatore Henry Dunant cita: “Poiché tutti possono, in un modo o nell’altro, ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze, contribuire in qualche misura a questa buona opera”.

Tanto si può fare, ognuno in base alle proprie competenze, c’è davvero posto per tutti!