Il fondo U.S.A concretizzerà una proposta?

Aurelio De Laurentiis, ospite di un Focus al Sole 24, ha parlato del tema della multiproprietà.

Il Napoli ha archiviato la serie A con la vittoria del terzo scudetto della sua storia grazie alla competenza e agli investimenti oculati della famiglia De Laurentis.

Ora purtroppo, per le ossequiare alle regole sportive circoscritte in Italia, Aurelio De Laurentis è costretto a vendere il Bari come per sua stessa ammissione .



“Il Napoli è un giocattolo che appartiene alla famiglia De Laurentiis, perché devo dare un valore, tanto non lo vendo. L’ho preso nel 2004 quando vidi Gaucci pieno di catenine che veniva da Santo Domingo. Mio figlio voleva stare a Los Angeles ma io gli dissi che avevo voglia e ci credevo. Il Bari? Va venduto. Se non cambiano la legge come in Europa dove padre e figlio possono avere due club. Mi piacerebbe tenerlo, sono amico di Decaro. L’ho seguito nel primo anno di serie D, l’ho avviato, poi Luigi mio figlio è stato bravissimo”.



Tempo fa si era parlato dell’interessamento per l’acquisto del Bari da parte di un fondo americano. Si aspettano con trepidante attesa novità a riguardo