Trecento posti per i tifosi del Brindisi col Gladiator

SSD Brindisi comunica che saranno 300 i posti disponibili per per il settore ospiti dello Stadio “M. Piccirillo”, numero pari alla capienza massima del settore, per il match di domenica contro il Gladiator, valido per il trentaquattresimo turno del Campionato nazionale di Serie D Girone H.

Nel corso delle prossime ore verranno fornite tutte le informazioni necessarie relative alle modalità di acquisto dei tagliandi.

Il club informa inoltre che domenica la partita verrà trasmessa su di un maxi schermo presso lo Stadio “Fanuzzi” grazie alla collaborazione del Gruppo Editoriale Distante e dell’amministrazione comunale.