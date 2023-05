Maiorano su Xylella in Puglia. “Emiliano manca di rispetto ai pugliesi”

E’ duro l’onorevole Giovanni Maiorano, membro della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e vicecoordinatore provinciale di Fratelli d’Italia di Taranto, che sul problema xylella in Puglia addossa tutte le colpe al Presidente della Regione, Michele Emiliano, per non aver messo in campo tutte le politiche per arginare il problema.



“Le dichiarazioni del presidente Emiliano sul tema della Xylella ci lasciano davvero sconcertati – dice l’esponente di FdL a margine delle dichiarazioni di Emiliano a SkyTg24 –. Quando dice ‘il problema lo stiamo risolvendo e lo risolveremo’ manca di rispetto ai pugliesi e, soprattutto, ai tanti agricoltori che in questi anni hanno perso tutto a causa del batterio. Emiliano, evidentemente, dimentica che governa la Puglia da ben otto anni”.

E ancora: “Non ha mai voluto affrontare con serietà e concretezza il problema, lasciando avanzare senza sosta la Xylella fastidiosa che ha distrutto, purtroppo, milioni di piante e compromesso quasi il 50 per cento della olivicoltura pugliese. Danni irreversibili sulla pelle delle nostre aziende agricole che si trovano in uno stato di enorme difficoltà. Una gestione fallimentare della vicenda con clamorosi errori, risorse spese male e tanti, tantissimi ritardi.”

“In questi anni non abbiamo visto nessuna azione concreta per contrastare realmente il fenomeno ma solo un disgustoso scaricabile e, come al solito, decine di nomine di consulenti ed esperti che nulla hanno fatto” ha concluso il deputato ionico Giovanni Maiorano.

