Maltempo – Danni e disagi in tutto il Salento. Le zone più colpite sono soprattutto Presicce-Acquarica, Nardò e Otranto.

Numerose le richieste di soccorso e gli interventi da parte di tutte le forze dell’ordine.

Tra liberi caduti, luminarie spazzate via, abitazioni allagate e auto in panne, non c’è respiro per i vigili del fuoco, carabinieri e polizia, al servizio di tutti.