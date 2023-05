Agguato a Cerignola: un ferito Ancora sangue a Cerignola nel foggiano. Un pregiudicato di 43 anni è stato gravemente ferito. Il pregiudicato si trovava ieri sera in via Rialta ed è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco.

L’uomo è stato trovato all’interno di un garage della zona gravemente ferito all’altezza della mandibola e alla spalla sinistra.

Il ferito è stato trasportato nell’ospedale di San Giovanni Rotondo dove si trova ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

I Carabinieri, intervenuti sulla scena del crimine con l’ausilio della Sezione Investigazioni Scientifiche del comando Provinciale CC stanno ancora facendo i rilievi tesi a repertare le fonti di prova. Immediate le investigazioni tradizionali al fine di ricostruire le ultime ore del ferito per risalire al movente dell’agguato. Sul posto è giunto anche il PM di turno della Procura della Repubblica di Foggia. Il presunto responsabile sarebbe stato individuato.