Campus Puglia, il Salone dello Studente fa tappa a Bari Il 2023 torna ad essere un anno da vivere in presenza, ma soprattutto con presenza. E’ un anno di scelte importanti, di inizio di nuovi studi e di nuove esperienze di lavoro, vacanze di studio all’estero, di iscrizione ad un ateneo, ad un’accademia o ad una Its Academy.

Arriva a Bari, Campus Puglia – Il Salone dello Studente del Mezzogiorno, l’evento di orientamento alle offerte post diploma, organizzato da Campus Editori, dedicato agli studenti e alle scuole dei territori circostanti: una full-immersion di due giorni in programma il 3 e 4 maggio presso i padiglioni della Fiera del Levante (due le fasce d’ingresso, 9-11 e 11-13).

Come orientarsi nel mondo universitario, quale facoltà scegliere, quale futuro lavorativo si prospetta per chi s’iscrive all’università e non solo. Psicologi, docenti, responsabili dell’orientamento, tutor ed esperti daranno risposte alle domande di chi si trova di fronte a una decisione importante: scegliere una facoltà universitaria, un corso di formazione post diploma o affrontare subito il mondo del lavoro?

Campus Puglia, il Salone dello Studente fa tappa a Bari

«Il Salone dello Studente offre la possibilità di maturare una visione completa di tutti i percorsi post-diploma esistenti e di quelli che stanno per essere attivati. Percorsi tanto più importanti perché propedeutici ai progetti di vita degli studenti», dice Domenico Ioppolo, ad di Campus Editori. Penso che la formazione e l’informazione siano importanti, soprattutto quando davanti a me ci sono giovanissimi, come i ragazzi del Salone”, afferma Vincenzo Florio, presidente della International Pizza Academy e cuoco dell’Alleanza Slow Food, che sarà protagonista del cooking show. “Ogni momento è fondamentale per mettere dei puntini alla nostra carriera, in particolare se si parla di cibo e sport”.

Campus Puglia, il Salone dello Studente fa tappa a Bari

Al Salone dello Studente di Bari gli studenti avranno la possibilità di conoscere le università, le accademie, gli ITS e le realtà formative territoriali e nazionali, simulare i test di ammissione, parlare con professionisti, manager ed esperti, valutare le soft skill e confrontarsi con professori e psicologi.

Nell’anno accademico in corso, secondo gli indicatori forniti dal Miur, le università pugliesi rilevate (Bari, Bari Politecnico e Foggia) hanno registrato 11.315 immatricolati (Bari 7.090, Foggia 2.434, Bari Politecnico 1.791), in leggero calo rispetto agli 11.582 del 2021-2022 (-2,3%) e agli 11.841 del 2020-2021.

Vivere e studiare Puglia. Il Salone dello Studente offre un’ampia panoramica dell’offerta formativa della Puglia. Sono presenti, oltre ad altri atenei nazionali, tradizionali e telematici, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari, l’Università LUM Giuseppe de Gennaro. Particolarmente significativa è la presenza al Salone delle Fondazioni ITS Academy e di realtà formative del territorio. Tra queste Its Agroalimentare Puglia, Its Apulia Digital Maker, Its Cuccovillo, Its Logistica Puglia, Its Mi.Ti, Its Turismo e Beni Culturali Puglia, Rail Academy e Scuola Superiore per mediatori linguistici Bona Sforza di Bari.

Campus Puglia, il Salone dello Studente fa tappa a Bari

Di particolare rilievo il Focus Maturità 2023 che comprende tutti i giorni l’incontro “SOS Maturità – Come affrontarla in modo maturo!” nel quale la psicologa Chiara Di Berardino fornirà a studenti, docenti e genitori una guida pratica per affrontare l’esame. Dalle 9.30 alle 12.30, in entrambe le giornate, sono in programma, in Sala Maturità, le simulazioni delle prove di Italiano, Matematica, Inglese ed Economia aziendale. Come scegliere la traccia, gestire il tempo, impostare la scaletta, comprendere e tradurre, analizzare testi e documenti aziendali. Consigli, input e suggerimenti per superare le prove al meglio.

Mercoledì 3 maggio alle 11.00 l’iniziativa Ambasciatori del futuro – Meet up in a cooking show, in collaborazione con Gambero Rosso Academy: l’Italian Pizza Master Vincenzo Florio, autore del libro 50 sfumature di pizza, incontrerà i ragazzi nel corso di un live cookingshow… a base di pizza, of course.

Giovedì 4 alle 11.00 è in programma l’incontro Alla scoperta degli strumenti finanziari: carte, conti e nuovi metodi di pagamento digitali, nell’ambito del programma Io penso positivo – #educareallafinanza, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, realizzato da Unioncamere (partner tecnici Innexta e Si.Camera).

La start up Dispenso offre in entrambi i giorni un’aula completamente dedicata alle simulazioni dei test d’ammissione all’università con prove personalizzate per ogni corso di laurea a numero chiuso (Medicina, Economia e Ingegneria).

Fiera del Levante – Lungomare Starita, 4 (Ingresso Pedonale Edilizia in Via di Maratona, angolo Via Verdi).