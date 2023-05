Sapete perchè a Bari fa sempre freddo?

Il cantautore Francesco Baccini ,genovese, ironizza sul distacco del Bari in classifica.

ll cantautore genovese Francesco Baccini si è lasciato andare ad un post di scherno subito dopo il triplice fischio finale di Bari-Cittadella, con il contemporaneo pareggio del Genoa a Bolzano che ha consentito ai liguri di mantenere il distacco invariato. “A Bari fa sempre freddo -6”, ha scritto l’artista sulla sua pagina ufficiale.

Immediate le reazioni furenti dei tifosi biancorossi, che non hanno gradito il commento beffardo del cantautore genovese ,scagliandosi a loro volta sul Genoa e sul mancato fallimento dei grifoni durante la presidenza di Enrico Preziosi , imprenditore, fondatore e maggior azionista del Gruppo Giochi Preziosi. Ex presidente e proprietario del Genoa dal 2003 al 2021.

Francesco Baccini ha un forte legame con il Genoa, tanto che dal 1991 ne canta l’inno ufficiale.