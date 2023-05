Obbligo di lavorazioni superficiali del terreno Urgenti per i seguenti comuni… La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, ha approvato il Piano di azione di contrasto e prevenzione della diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia per per il biennio 2023-2024.

Nel dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale alla sezione Osservatorio Fitosanitario con Circolare n. 2 del 20 aprile 2023 si obbligano ai proprietari/conduttori di terreni agricoli e ai proprietari/gestori di superfici agricole non coltivate per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia (D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022) le lavorazioni del terreno prima possibile e comunque entro e non oltre il 15 maggio 2023.

Il Piano d’azione prevede, tra le misure fitosanitarie obbligatorie utili a ridurre la popolazione del vettore (Philaenus spumarius) di Xylella fastidiosa, le lavorazioni superficiali del terreno (arature, fresature, erpicature e trinciature).

Alla luce del monitoraggio del vettore svolto dall’Osservatorio fitosanitario, nei comuni con altitudine superiore a 200 metri sul livello del mare l’insetto è prossimo al raggiungimento del 4° stadio giovanile e, pertanto, occorre eseguire le lavorazioni del terreno prima possibile e comunque entro e non oltre il 15 maggio 2023 i comuni interessati sono:

Alberobello;

Cisternino;

Laterza;

Putignano;

Casamassima;

Conversano;

Locorotondo;

Sammichele di Bari;

Castellana Grotte;

Crispiano;

Martina Franca;

Turi;

Castellaneta;

Ginosa;

Mottola;

Villa Castelli;

Ceglie Messapica;

Gioia del Colle;

Noci;

Ostuni.