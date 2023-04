Bari-Pisa – Confermato il risultato sul campo

Dopo le dichiarazioni del Presidente del Pisa che confermava di non fare reclamo per il tocco dell’arbitro che era nell’azione del gol della vittoria del Bari, arriva la conferma.

infatti il suo Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, con Comunicato Ufficiale n°140 del 28 aprile, ha omologato il risultato di 1-2 in favore della Soc. Bari. Bari quindi terzo con 60 punti.

