NO al concentrato di pomodoro dall’Olanda

No al Clconcentrato di pomodoro dall’Olanda. Non essendoci carenza di produzione di pomodoro da industria nell’Unione tale da giustificare l’apertura di un contingente a dazio zero, la Coldiretti si oppone.

Va sventato l’arrivo di pomodoro all’estero, mentre serve una stretta per riconoscere ai produttori di pomodoro un prezzo. Si tratterebbedi un contingente di superiore alle 20.000 tonnellate all’anno di concentrato di pomodoro, la cui richiesta – spiega Coldiretti – è motivata dall’Olanda sostenendo che la produzione Ue non sarebbe sufficiente a soddisfare la domanda.

La Puglia detiene la quasi totalità della produzione del pomodoro all’interno di una filiera del Sud Italia.

E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, in riferimento alla richiesta di concessione dell’Olanda alla Commissione di un contingente tariffario per permettere l’importazione di concentrato di pomodoro in esenzione di dazio, considerato tra l’altro che il prezzo del prodotto di importazione, anche se sottoposto a dazio, è sensibilmente inferiore a quello europeo.