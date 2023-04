Gli ammazzano il figlio e lui per il dolore si toglie la vita

Non avrebbe retto al dolore per la perdita del figlio 31, ucciso con un colpo di pistola nel brindisino tra il 12 e il 13 febbraio scorso. Un omicidio, maturato nell’ambiente malavitoso, per il quale venne arrestato un giovane di 24 anni.



Il padre del 31enne pare non abbia retto alla tragedia decidendo di porre fine alla sua vita. L’uomo, un 55enne, sarebbe stato trovato nella propria auto nelle campagne del brindisino privo di vita. Sul sedile passeggero sarebbero stati trovati dei farmaci che hanno portato gli investigatori a ipotizzare il suicidio.

