La spunta il Siena sul Taranto Primavera-4

Alla fine la spunta il Siena nel primo atto del primo turno dei playoff promozione nel girone B del campionato Primavera-4.



Il Taranto di mister Marino torna a casa con tanto amaro in bocca per una sconfitta maturata al termine di una gara che ha visto i rossoblu sfoderare una prestazione nettamente migliore dei padroni di casa.



Una superiorità che si evidenzia già dalle prime battute del primo tempo quando già al 15′ il Taranto colpisce una clamorosa traversa.

Urlo del gol che rimane strozzato in gola sino al minuto 40 quando è Badji a trovare il meritato vantaggio per i rossoblu. La gioia, però, dura solo 5 minuti perché proprio allo scadere di frazione Pugliese per il Siena da 20 metri trova una conclusione imprendibile per Caputo.

Nella ripresa spazio a Koepke e il copione si fa ancora a senso unico in favore degli ionici.



Badji è pericoloso al 10′ e al 15′, ma diventa una cosa personale tra Koepke e l’estremo difensore del Siena Leoni dapprima al 20′, poi al 23′ con un vero e proprio miracolo su un colpo di testa ravvicinato, e ancora al 25′.

Una rete nell’aria per i rossoblu, ma il vento clamorosamente gira a sfavore al 28′ quando El Jallali tutto solo ribatte in fondo al sacco il gol del definitivo 2-1.



Il Siena quindi si chiude a difesa del prezioso vantaggio. Il Taranto non riesce più a scardinare la retroguardia toscana eccezion fatta per un colpo di testa di Koepke al 45′ parato facilmente da Leoni.



Taranto che chiude la contesa in dieci uomini per l’espulsione dopo 3 minuti di recupero di Califano che salterà il match di ritorno fra sette giorni al ‘Di Molfetta’.

In caso di parità complessiva al termine dei tempi regolamentari accederà al secondo turno dei playoff il Taranto, meglio classificato alla fine della stagione regolare.

TABELLINO

SIENA-TARANTO 2-1

SIENA – Leoni, Biasillo, Bonechi, Reka, Tatini, Danielli, Pugliese, El Jallali, Fiaschi, Picchianti, Gianneschi. All.: Negro (A disp. Porciatti, Papini, Seri, Cataldo, Baldari, Forti, Costanti, Pisciotta, Rosati, Hagbe).

TARANTO – Caputo, Polanco, Muresan, Musto, Mariano, De Simone, Marini, Califano, Badij, Madueke, Baratto. All.: Marino (A disp. Gallitelli, Polizzi, Lo Iacono, Sansolini, Cannatella, Petrone, Koepke).

RETI: 40′ Badij (T), 45′ Pugliese (S), 28’st. El Jallali (S)

ARBITRO – Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Marco Ceolin di Treviso, Alessandro Munerati di Rovigo)

NOTE: Espulso al 48’st. Califano (T) per gioco falloso