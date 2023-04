Ta’ Rossa e la Permacultura

Ignazio Schettini

“Ta Rossa” l’azienda agricola urbana in Permacultura di Ignazio Schettini, agronomo,situata a Bari, dove ha sede il Laboratorio di Permacultura mediterranea, un centro di sperimentazione e di divulgazione in Permacultura, nato con l’intento di applicare le etiche e i principi della Permacultura e formare nuove generazioni di permacultori baresi.



La permacultura è un approccio innovativo di progettazione dell’ambiente umano che si ispira alla natura e ai suoi ecosistemi, utilizzando strategie e tecniche di coltivazione sostenibile, conservazione del suolo, risparmio energetico e riciclo dei materiali.



Il concetto di permacultura, che nasce nei primi anni ’70 in Australia, si basa sull’idea di creare ecosistemi stabili e autosufficienti che integrano le produzioni alimentari, l’energia, le risorse idriche, la flora e la fauna locale.



Utilizza tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale, come la coltivazione consociazione, la rotazione delle colture, il compostaggio e la lotta biologica contro le infestazioni di insetti.

Inoltre, valorizza la biodiversità locale e promuove l’uso di specie vegetali autoctone, riducendo la dipendenza dalle importazioni e garantendo la sostenibilità a lungo termine.

Si applica non solo all’ambito agricolo, ma anche all’abitato e alla progettazione urbana, con l’obiettivo di creare ambienti confortevoli, vivibili e sostenibili, che rispettino l’ambiente circostante.

La teoria della permacultura è stata sviluppata in Australia da Bill Mollison e David Holmgren negli anni ’70 nel libro “Permaculture One: A Perennial Agriculture for Human Settlementsnel” 1978.



I due studiosi, osservando la natura, hanno proposto un nuovo approccio alla progettazione di siti umani che si basasse sulla sostenibilità ecologica e sull’integrazione tra le attività umane e l’ambiente naturale.

Da allora, la permacultura ha ispirato molte persone nel mondo, dando vita a una comunità internazionale di praticanti ed esperti che promuovono l’uso di diverse tecniche di coltivazione sostenibile.

Sempre più aziende agricole in Puglia già convertite all’agricoltura biologica si stanno avvicinando alla Permacultura negli ultimi anni..