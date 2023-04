Concessioni balneari, Galante : “Necessaria verifica dei piani comunali delle coste”

“Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea, che di fatto stoppa le proroghe automatiche per le concessioni balneari, bisogna iniziare a lavorare a tutti i livelli per non lasciare soli i Comuni ed è necessario intervenire anche a livello regionale. Già nei mesi scorsi con il collega Stefano Lacatena avevamo richiesto un’audizione in commissione Ambiente per sui Piani Comunali delle Coste, ora ritengo indispensabile un incontro con l’assessore Piemontese per capire lo stato dell’arte attuale in Puglia e come poter agire in modo efficace. Bisogna pensare a una modifica della legge regionale 17/2015, che disciplina la tutela e l’uso della costa, rendendone concreta l’applicazione”. Lo dichiara il capogruppo del M5S Marco Galante.

E ancora: “La legge regionale 17/2015, tra le altre cose, dispone che in caso di inadempienza dei Comuni la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di sessanta giorni, si sostituisca agli stessi per l’osservanza degli obblighi di legge, nominando un commissario ad acta, che adempia alla redazione del Piano nel termine di centottanta giorni”.

“La pianificazione costiera è fondamentale – continua Galante – in vista delle procedure di gara per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime e per evitare abusi sul demanio marittimo. I ritardi nell’approvazione dei PCC determinano l’impossibilità di una gestione integrata della fascia demaniale marittima, impedendo le azioni di recupero e rinaturalizzazione delle coste e la garanzia del corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese e lo sviluppo delle attività turistico – ricreative. Serve mettere ordine nella materia, per questo ringrazio il sindaco di Ginosa Vito Parisi, in questi anni in prima linea per risolvere la questione, per la proposta di un bando tipo, uguale per tutti i Comuni, per attribuire punteggi sulla base di parametri specifici legato alla valorizzazione turistica, all’offerta progettuale e all’esperienza”.