TEDxPutignano 2023 il 27 Maggio

Sabato 27 Maggio al teatro Comunale di Putignano 11 diversi speaker di differente formazione (si spazia fra antropologi, scienziati, sportivi e molti altri) si confronteranno – con discorsi, non lezioni ATTENZIONE, lunghi non più di 18 minuti – si confronteranno sul tema del Disordine quale condizione necessaria ed indispensabile per l’esistenza, quale forza generatrice e propulsore di trasformazione.

Tanti sono i filosofi che si sono imbattuti in una riflessione su un termine tanto complesso: è facile demonizzare il “disordine”, tacciarlo di essere privo di regolamentazione, ridurlo ad una condizione vigente unicamente prima della cosiddetta “civiltà”. Il disordine può far paura, disorientare ma chiunque si ritenga “colto” ha il dovere di riconoscerne l’indispensabilità per lo sviluppo di quella che chiamiamo società. Non esiste ordine senza caos, non esiste progresso nell’ordine: l’ordine è statico, immobile, si crogiola nella propria presunta “ortodossia”. Il caos invece rompe gli equilibri, con una violenza – intellettuale – alla stregua di una bomba atomica. Il caos sovverte l’ordine vigente, lo rovescia; rende una società ormai obsoleta – figlia di un’incurabile conservatorismo – al passo coi tempi.

Friedrich Nietsche è sicuramente il profeta del Caos – ispirato indubbiamente dalla sua grande passione: la cultura ellenica – e sarà proprio la sua idea di caos a far da leitmotiv al dibattito fra le 11 menti che il 27 Maggio si confronteranno.

Un evento sarà questo che rappresenterà per il comune di Putignano ma per la Puglia tutta una ventata d’aria fresca, un’opportunità di progresso ed attenzione mediatica internazionale di cui raramente la nostra regione gode.