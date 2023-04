La Rotonda di Taranto diventa Musulmana: anche la nostra Taranto, in particolare la Rotonda del Lungomare si colora per partecipare alla festa della fine del mese di Ramadan. Ramadan in arabo significa “mese caldo”, nel calendario musulmano è il nono mese dell’anno e dura 29 o 30 giorni. Il digiuno durante questo periodo rappresenta uno dei cinque pilastri dell’Islam. I musulmani praticanti devono astenersi dall’alba al tramonto dal bere, mangiare, fumare e fare sesso. Chi non è in grado di digiunare per malattia o in caso di viaggio può anche essere sollevato dal precetto, ma appena possibile, dovrà recuperare il mese di digiuno successivamente. Il Ramadan 2023 termina oggi, dopo essere iniziato il 20 Marzo dello stesso anno.

