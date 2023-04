49° anni del Festival della Valle D’Itria al via – In vendita gli abbonamenti e i biglietti

49° anni del Festival della Valle D’Itria al via – da oggi sono in vendita gli abbonamenti e i biglietti. Istituito nel 1975 il Festival si è contraddistinto, sin dalla sua nascita, per la riscoperta di titoli operistici e pagine musicali rare o sottovalutate, per la cura delle versioni integrali e delle edizioni critiche e per la fedeltà agli intenti dei compositori.



Con un cartellone ricco e multiforme, la proposta del 49° Festival della Valle d’Itria confezionata dal direttore artistico Sebastian Schwarz che mette al centro il repertorio buffo e l’operetta, per leggere le dinamiche sociali che da sempre contraddistinguono la storia dell’uomo con l’ironia necessaria. Tanti gli eventi che si susseguiranno numerosi sullo sfondo degli scenari barocchi di Martina Franca e degli emozionanti scorci della Valle d’Itria.

Sono 5 i titoli operistici che animeranno il 49° Festival della Valle d’Itria di Martina Franca:

Il Turco in Italia di Gioachino Rossini (1814) 18 luglio, 1, 4 e 6 agosto. Opera buffa su libretto di Felice Romani. Direttore Michele Spotti, Regista Silvia Paoli;

Il paese dei campanelli di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato (1923) 26, 28 e 30 luglio. Operetta su libretto di Carlo Lombardo. Direttore Fabio Luisi, Regista Alessandro Talevi.

e tre prime rappresentazioni

la prima assoluta in tempi moderni de L’Orazio di Pietro Auletta (1737) 22 e 25 luglio. Commedia su libretto di Antonio Palomba. Direttore Federico Maria Sardelli, Regista Jean Renshaw;

la prima italiana in tempi moderni de Gli Uccellatori di Florian Leopold Gassmann (1759) 2 e 5 agosto. Dramma giocoso su libretto di Carlo Goldoni. Direttore Enrico Pagano, Regista Jean Renshaw;

la prima assoluta in Italia de L’adorable Bel-Boul (1874) 19 e 20 luglio. Operetta su libretto di Pail Poirson. Pianista e Direttore Francisco Soriano, Regista Davide Garattini Raimondi.

CONCERTO SINFONICO Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari

Palazzo Ducale Martina Franca 29 luglio,

Direttore Diego Ceretta.

RECITAL di Marco Filippo Romano Palazzo Ducale Martina Franca 27 Luglio.