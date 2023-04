Martina Franca – Campionati Studenteschi e Trofeo Scacchi a Scuola “Orologi in Moto”

Il 22 aprile alle 9:00 a Martina Franca presso il Palawojtyla.

L’AD Itria Scacchi ha organizzato i CS (Campionati Studenteschi)/TSS (Trofeo Scacchi a Scuola). Fase Regionale “Orologi in Moto” che, per la prima volta dopo il fatidico 2019, tornano ad essere disputati in presenza.

Era un appuntamento solo rimandato per la giovane associazione martinese che si è adoperata per tornare a vivere ogni anno questa grande festa.

Tante sorprese e tanti premi saranno protagonisti di una giornata indimenticabile, perché segna il ritorno degli studenti scacchisti a darsi battaglia in presenza.

Quote di iscrizione: nessuna

Montepremi: Coppe, medaglie e attestati